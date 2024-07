Piano regionale trasporti, c’è il Nodo: “Anas ha individuato i progettisti del secondo stralcio”

C’è anche il Nodo di Perugia (con le rampe allo svincolo di Ponte San Giovanni), insieme al potenziamento della ferrovia Orte – Falconara e della nuova Fcu nel nuovo Piano regionale dei Trasporti (PRT) 2024-2034, la cui proposta è stata recentemente preadottata dalla Giunta regionale, di cui si è tenuta la propria seduta del tavolo di confronto. Incontro che è stato aperto dalla presidente della Regione, Donatella Tesei, e dall’assessore regionale alle Infrastrutture e Trasporti, Enrico Melasecche. Sul Nodo in particolare, la Regione è in pressing sul Governo, affinché venga finanziato.

Le priorità del nuovo Piano regionale dei trasporti

In primo piano l’ulteriore potenziamento dell’aeroporto “San Francesco d’Assisi”, l’Alta Velocità, il potenziamento e raddoppio della Orte-Falconara, la nuova vita della Ferrovia Centrale Umbra, lo sviluppo delle infrastrutture stradali a partire dalla realizzazione del Nodo di Perugia e delle rampe dello svincolo di Ponte San Giovanni, che sono stati illustrati nei vari interventi che hanno preceduto il confronto da parte dei relatori di Sase, Rfi e Anas.

“Finalmente l’Umbria sta uscendo dal suo isolamento storico – ha detto la presidente Tesei –. Stiamo costruendo il futuro di questa regione che grazie a una rete di infrastrutture e collegamenti integrati e interconnessi potrà compiere quel salto di qualità per il quale ci siamo strenuamente adoperati fin dall’inizio della legislatura, per riportare l’Umbria nel novero delle Regioni più avanzate a livello europeo. Il proficuo e intenso rapporto di collaborazione con Anas e Ferrovie dello Stato ha portato e sta portando a risultati importanti, prima impensabili”.

“Progetti di estrema rilevanza”

“Oggi abbiamo progetti di estrema rilevanza – ha proseguito – finanziamenti già ottenuti e altri che continueremo a reperire, con un preciso cronoprogramma di attuazione. Il tutto in una visione strategica che guarda non solo al potenziamento e all’adeguamento di strade e ferrovie, per collegarci con il resto del Paese e dell’Europa, ma anche all’aeroporto internazionale dell’Umbria che abbiamo voluto risanare e rilanciare, e che si è dimostrato un vero volano di sviluppo per la nostra regione”.

Di una una “pietra miliare nella storia dell’Umbria” ha parlato l’assessore alle Infrastrutture e Trasporti Enrico Melasecche, ricordando che nel Piano sono inglobati progetti e obiettivi complessi, con l’obiettivo di superare il pesante gap infrastrutturale dell’Umbria. “Quale Umbria vogliamo? È questo – ha spiegato Melasecche – il quesito che ci siamo posti. Non certo una regione piccola e isolata, ripiegata su se stessa e rinunciataria perché questo avrebbe significato decrescita, impoverimento, carenza di servizi. Abbiamo voluto invece fare la differenza, con un Piano che ci accompagnerà da qui al 2034, traguardando fino al 2050 per quanto riguarda le opere pubbliche di grande respiro e complessità”.

“Il Piano regionale dei Trasporti – ha aggiunto – rappresenta una marcia in più per tutta la programmazione regionale. Ci auguriamo che dal confronto che si apre oggi venga un contributo da parte dei Comuni, delle Province e di tutti i soggetti coinvolti, con una visione unitaria dell’Umbria. A metà settembre promuoveremo un secondo tavolo di confronto sulla gestione dei servizi, ferroviari e del trasporto pubblico locale”.

L’assessore Melasecche ha posto l’attenzione sugli accordi con la Regione Marche, con gli importanti risultati per il potenziamento della linea ferroviaria Roma-Ancona, e con la Regione Toscana, che al tavolo tecnico ministeriale ha portato all’individuazione della collocazione della stazione dell’Alta Velocità “Medio Etruria” a Creti “che collegherà con un numero adeguato di Frecciarossa l’Umbria e la Toscana centro-meridionale, un altro sogno nel cassetto in cui nessuno sperava”.

“Il Nodo va avanti”

Per quando riguarda il Nodo di Perugia, l’assessore ha detto: “Il Nodo va avanti. Stiamo attendendo che il Governo prenda atto della sua necessità nazionale e lo finanzi; intanto Anas ha comunicato di aver individuato lo studio di progettazione che verrà incaricato del II stralcio”.

Il primo agosto è atteso intanto in Umbria il ministro delle Infrastrutture e Trasporti Matteo Salvini in occasione della rottura del diaframma della galleria Picchiarella lungo il cantiere per il raddoppio della Perugia-Ancona.

Fcu

L’assessore Melasecche ha ricordato poi la riapertura della Ferrovia Centrale Umbra, su cui circoleranno treni elettrici con livree che riprodurranno i paesaggi dell’Umbria. “Uno dei tanti tasselli di una minirivoluzione in atto, che stiamo conducendo con passione e impegno, e che contraddistinguerà con un balzo in avanti la nuova stagione delle infrastrutture e dei collegamenti della regione”.