Piano asfaltature da tre milioni: la mappa delle vie interessate

Le strade interessate dal ripristino dei lavori di Vus

Tra le strade coinvolte, in alcuni casi non si andrà ad agire con il finanziamento di 3 milioni, ottenuto da un mutuo che si è assunto il Comune. Via dei Mille, via Oberdan e via Nazario Sauro saranno infatti interessate da lavori legati alle infrastrutture da parte di Vus e il Comune provvederà al ripristino. “Grazie al sindaco che ha compreso la necessità di imprimere una svolta importante ai lavori”, ha aggiunto Meloni. Il dirigente Castellani ha evidenziato la grande mole di risorse economiche ora a disposizione del Comune e che quindi espone ad un ‘tour de force’ gli uffici. Soddisfazione anche da parte del sindaco Zuccarini: “Da troppi anni le asfaltature erano limitate. Continueremo su questa direzione anche l’anno prossimo”.

La mappa dei lavori

Escluse dunque le strade in cui si interverrà a ripristino, i lavori saranno divisi in quattro lotti indipendenti l’uno dall’altro quanto a tempistiche di avvio. Il primo lotto riguarderà: via Monte Cucco, via Pisacane, tratti di via delle Industrie, via Campitelli, via Bartolomei, via Vici, via Manin, viale Umbria, via Tagliamento, via Fiume Albegna. Secondo lotto: via Colle San Giovanni Profiamma, tratto strada Pieve Fanonica – Capodacqua, tratto strada Uppello – SS77, tratto strada Cancellara – Cancelli, tratto strada Uppello – Sassovivo, tratto strada Arvello – incrocio Annifo Cassignano, tratto SS77 – Sostino. Per il terzo lotto: via Marzabotto, tratto via Spoleto, via Genova, via Torino, tratto via Treviso, tratti via Arcamone, via don Consalvo Battenti, via Vasco De Gama, via Flaminia Vecchia, via Rosselli, via dei volontari, parcheggio della scuola di Borroni, strada SS77 – Caseificio Caponea, tratto viale Ancona zona San Paolo, tratto Ponte Centesimo – Valtopina. Quarto lotto il rifacimento del canale sotterraneo di via Pietro Gori.