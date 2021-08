Petizione per un parco giochi a Mocaiana "Area attrezzata più vicina è a 9 km" - Tuttoggi

Residenti e famiglie della frazione di Gubbio chiedono un'area per far giocare in sicurezza i propri bambini "Non vogliamo fare ogni volta 15 minuti di auto"

“Un parco giochi per i bambini di Mocaiana e zone limitrofe”. E’ la petizione lanciata da residenti e famiglie della frazione di Gubbio, che chiedono a gran voce – vista anche la densità abitativa della zona – un’area giochi attrezzata e curata per i loro bambini.

“Un parco giochi dove potere portare i nostri bambini a giocare in sicurezza e tranquillità? A Mocaiana non c’è! – insistono gli abitanti, che fanno sapere di dover percorrere ben 9 km e 15 minuti di auto per far svagare i piccoli nell’area attrezzata più vicina.

La petizione online – che ha già raccolto oltre 50 firme (ne servono almeno 100 per dar più visibilità a questa richiesta – è rivolta al Sindaco di Gubbio Filippo Mario Stirati e a tutti i Consiglieri Comunali.