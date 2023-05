Pessime notizie dagli altri campi, il Perugia chiama i tifosi e dimezza i prezzi dei biglietti

Il Brescia ha battuto il Cosenza e scavalcato i Grifoni, ora terz'ultimi in piena zona retrocessione

Dopo l’amaro pari di Ferrara di sabato, nella domenica di Serie B arrivano pessime notizie, dagli altri campi, per il Perugia. La vittoria del Brescia con il Cosenza lascia i Grifoni al terz’ultimo posto. A due lunghezze proprio dai lombardi e dai calabresi, in compagnia del Cittadella, che ha pareggiato a Bari. Anche il Benevento, ultimo in classifica, ha acciuffato il Parma nel finale. Notizia, questa, che potrebbe essere non del tutto negativa, visto che i campani sono ancora appesi a un sottilissimo filo di speranza e lunedì vanno a far visita proprio al Cittadella.

La nuova classifica

In teoria, con il Perugia terz’ultimo a 36 punti e 9 punti ancora in palio nelle ultime tre partite, al netto degli scontri diretti (che premiano ad esempio il Palermo) si rischia la retrocessione diretta fino a quota 45. Ma il vantaggio consistente – viste le poche gare rimaste – pone in lotta piena, tra retrocessione diretta e playout, sei squadre. Le ultime sei di una classifica che, partendo dal basso, attualmente è questa:

Benevento 32Spal 35Perugia 36Cosenza – Brescia – Cittadella 38

La lotta salvezza in tre gare

Il Perugia venerdì ospita il Cagliari, sesto in classifica e fuori dalla promozione diretta in A, ma in corsa per un posto ai playoff non ancora conquistato matematicamente.

Poi sabato 13 maggio i ragazzi di Castori andranno a Venezia, che potrebbe essere salvo, in caso di risultati favorevoli ai lagunari nel prossimo turno.

Il 19 maggio il Perugia ospita il Benevento (ore 20,30), che potrebbe essere già retrocesso.

I campani sabato devono centrare il successo in casa del Cittadella per avere ancora speranze. Poi riceveranno il Modena, prima della sfida del Curi.

La Spal sabato andrà a Palermo, poi ospiterà il Parma e quindi chiuderà a Pisa. Tre squadre di livello, che si stanno giocando un posto nei playoff promozione.

Dopo la sconfitta di Brescia, il Cosenza sabato giocherà un altro scontro diretto ospitando il Venezia, che però ha 7 punti in più e si gioca il primo match point salvezza. Poi andrà ad Ascoli (in corsa per i playoff) e chiuderà in casa con il Cagliari.

Il Brescia, tornato in zona playout, domenica andrà a Parma, quindi ospiterà il Pisa, prima di chiudere a Palermo.

Il Cittadella, dopo lo scontro diretto contro il Benevento, andrà a Bolzano contro la sorpresa Sudtirol e nell’ultima gara ospiterà il Como, ora a 5 punti sopra, insieme alla Ternana.

La società dimezza i prezzi dei biglietti e lancia un appello ai tifosi

In una situazione disperata, il Perugia si appella ai suoi tifosi per le due gare interne, contro Cagliari e Benevento. La società ha deciso di dimezzare il prezzo dei biglietti.

Questa la nota della società biancororra:

“Nei momenti difficili il popolo perugino ha sempre dimostrato l’attaccamento ai propri colori e alle sorti del Perugia, le prossime partite in casa saranno fondamentali per raggiungere una salvezza molto importante per il club e per tutti voi, ci saranno momenti diversi per testimoniare il proprio dissenso.

OGGI più che mai vi chiediamo di esserci vicini contro i prossimi avversari.

Venite allo stadio a sostenere la squadra..il Perugia ha bisogno di tutti NOI!

In occasione delle prossime due partite in casa i prezzi dei biglietti saranno ridotti del 50% in tutti i settori (tranne quello ospiti).

VI ASPETTIAMO!

Forza Perugia sempre!”.

Questo il prezzo del biglietto intero nei vari settori della metà del Curi agibile: Tirbuna Vip 30 euro; poltroncine 22,5; Tribuna Ovest Nord e Sud 11,50; Curva Nord 7 euro.

La Curva Sud settore ospiti resta a 14 euro.