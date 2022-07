Pesce siluro nel Tevere, concluse operazioni di bonifica | Catturati 60 esemplari fino a 30 kg - Tuttoggi

L’obiettivo, visto l’impossibilità di eradicare questa specie (presente nel Tevere fin dagli anni ’60), è quello di ridurre il più possibile il numero di esemplari, per cercare di mantenere (seppur minimamente) la biodiversità. In 3 giorni sono stati catturati circa 60 pesci siluro, tra i 10 e i 30 kg di peso, che verranno ora consegnati alla Usl per lo smaltimento.

L’operazione di bonifica è stata portato avanti dalla Federazione Italiana Pesca Sportiva (Fipsas), che ha utilizzato due metodi di cattura: l’elettropesca, per stanare il pesce siluro dalle tane sottoriva, e l’utilizzo di reti.

L’amministrazione comunale di Umbertide ha ringraziato per il buon esito dell’intervento proprio la Fipsas, insieme all’assessorato all’Ambiente della Regione Umbria (che ha sostenuto economicamente le operazioni) e l’associazione Amici del Tevere. Nel tratto “ripulito”, nelle prossime settimane, potranno ora aver luogo importanti competizioni di pesca sportiva, messe prima a rischio proprio dalla presenza di questo predatore.