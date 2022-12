Perugia – Venezia, formazioni e dove vedere lo scontro salvezza

Qui Perugia

Castori recupera Di Carmine, che però non ha nelle gambe tutti i 90 minuti. Non saranno disponibili, oltre allo squalificato Paz, Beghetto, che ha avuto un problema all’adduttore sinistro, e Matos, che ha subito un trauma al gomito destro che ne rinvia il ritorno in campo. Vulic assente per influenza. Sta facendo ancora lavoro differenziato Struna.

Qui Venezia

Vanoli non può contare su Zampano, che deve scontare il turno di squalifica. Ancora fuori Cheryshev, per l’infortunio al bicipite femorale patito a fine novembre.

Probabili formazioni

Perugia: Gori, Sgarbi, Curado, Dell’Orco, Casasola, Bartolomei, Santoro, Lisi, Kouan, Strizzolo, Olivieri. All. Castori.

Venezia: Joronen, Wisniewskyi, Svoboda, Ceccaroni, Candela, Crnigoj, Tessman, Andersen, Haps, Pohjanpalo, Johnsen. All. Vanoli.

Arbitro Rapuano di Rimini, Var Abbattista di Molfetta.

Dove vedere Perugia – Venezia

La partita Perugia – Venezia (ore 20.30) sarà trasmessa in diretta tv sui canali satellitari e streaming Sky Sport (canale 253, diretta gol Serie B sul canale 252 (disponibile anche in streaming su Sky Go e Now TV), Dazn e Helbiz Live.