Perugia – Reggina, una serata da brividi | Le formazioni

Le scelte di Castori e Inzaghi in cerca nel recupero di punti per opposti obiettivi

Sarà una serata da brividi quella che Perugia e Reggina vivranno al Curi (fischio di inizio ore 20.15). E non solo per il vento gelido che soffia sul capoluogo umbro. I Grifoni di Castori sono in cerca di punti, nel recupero, per rimettere la testa fuori dalla zona playout. Gli uomini di Inzaghi, reduci da quattro sconfitte consecutive (9 nelle ultime 11) vogliono non perdere il treno playoff.

Qui Perugia

Castori, oltre a Dell’Orco che ha terminato la sua stagione con l’infortunio di Pisa, non potrà contare ancora su Olivieri. Tutti recuperati gli altri. Castori cambia tutto l’attacco.