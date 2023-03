Perugia – Reggina, la data per il recupero tra Nazionali e calendario di B

Le date in ballo per il possibile recupero

Per la data del possibile recupero, si era pensato di approfittare della sosta della Serie B per le nazionali, nel fine settimana del 25 e 26 marzo. Proprio sabato 25 marzo era data come migliore data per evitare poi l’infrasettimanale, che costringerebbe le due squadre a giocare 3 gare in 8 giorni, in un finale in cui il Perugia si gioca la permanenza in B e la Reggina la possibilità di accedere ai playoff per la A.

Da Reggio Calabria, però, arrivano insistenti le voci di un rifiuto della Reggina per quella data. I granata, infatti, hanno nel giro delle Nazionali Rivas (Honduras) e Strelec (Slovacchia). Con Fabbian che spera nella convocazione per la sfida dell’Under 21 all’Ucraina, con vista sull’avventura europea. Sfida che tra l’altro si gioca il 27 marzo al Granillo, dove l’Azzurro torna dopo 21 anni. Una gara che seguirà l’altra amichevole, quella del 24 marzo in Serbia.

L’ordinanza del sindaco di Perugia prevede la chiusura del Curi almeno fino al 20 marzo, per consentire di terminare i sopralluoghi. Sempre che questi non diano poi esito negativo, costringendo a chiudere altri settori dello stadio.

In base al calendario comunicato dalla Lega, fra il 10 aprile e il 6 maggio sono già fissate 5 gare. La data per il possibile recupero potrebbe essere allora quella del 5 o 6 aprile (mercoledì o giovedì). Per il Perugia, al ritorno dalla trasferta di Cittadella di sabato 18 marzo e prima di ospitare il 2 aprile la prima della classe al Curi, il Frosinone.

La Reggina è attesa invece a Genova il 31 marzo, mentre il 10 aprile ospiterà il Venezia.

Gli altri risultati

Intanto, il sabato davanti alla tv ha riservato buoni risultati per il Perugia in chiave salvezza. Con Venezia – Brescie e Benevento – Como che sono terminate in parità. Come un punto è il bottino raccolto dal Cittadella, dopo il 3-3 contro il Palermo. Il Perugia resta dunque sopra la zona playout, in attesa della gara Spal – Cosenza di domenica.