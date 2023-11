Perugia Primavera, vittoria in rimonta (2-1) che vale il primo posto

Decide nel finale la rete di Ambrogi dopo il pari di Lomangino. Tutti successi per i Grifoncelli nelle varie categorie

Con le reti di Lomangino nel primo tempo e di Ambrogi nella ripresa il Perugia Primavera rimonta il Crotone e conquista la vetta della classifica, a 18 punti, a parimerito con il Cesena. Dopo la sosta, ci sarà il derby umbro tra Perugia e Ternana, decima in classifica.

Ma per tutto il settore giovanile è stato un weekend di vittorie.

Under 15: vittoria (3-1) che regala la vetta

L’Under 15 non smette di vincere: dopo il pareggio con il Pineto, i giovani allenati da Raschi hanno ritrovato la vittoria battendo 3-1 la Casertana. Per i grifoncelli in gol Bosi, Castroreale e il bomber Meyou che sale a quota cinque centri stagionali. Nel prossimo impegno, fissato per il 19 novembre, il Perugia ospiterà il Latina quinto in classifica.

Under 16: poker (4-0) e primato in classifica

Dopo i 4 gol rifilati al Benevento, il Perugia di Anelli travolge 4-0 fuori casa la Casertana grazie ai gol di Bellali, Brunori, Fiorentini e del capitano Dottori. Con i tre punti conquistati a Caserta, i grifoncelli volano primi in solitaria staccando di tre punti l’Avellino. Domenica 19 novembre, il Perugia affronterà l’Arezzo quartultimo in classifica a soli 5 punti.

Under 17: successo che sa di playoff (4-1)

L’under 17 allenata da Nasini ne fa quattro alla Casertana e centra la seconda vittoria consecutiva. Segnano Giordani, Bevilacqua e il solito Rondolini che fa doppietta e rilancia il Perugia quinto, in zona playoff, a 13 punti. Nel prossimo impegno, i grifoncelli affronteranno il Latina terzo a 16 punti, con una partita in meno.

Riccardo Mancini