Un’ora di fila per il Minimetro, i vigili: prendete le navette per Pian di Massiano

Perugia presa d’assalto oggi per Eurochocolate e per l’arrivo del premier Giuseppe Conte. Ed è caos anche per i pedoni. Al terminal Minimetro del Pincetto, infatti, oggi pomeriggio si registra più di un’ora di fila, con i tanti cioccogolosi bloccati in piazza Matteotti ed arrabbiati per la lunga attesa dietro alle transenne. La polizia municipale ha infatti bloccato l’accesso da via Oberdan anche ai pedoni.

Il percorso alternativo che viene consigliato è di scendere dalle scale mobili della Rocca Paolina fino al terminal di piazza Partigiani, da dove poi partono le navette per la stazione Fontivegge e per Pian di Massiano.

La situazione sta creando un super lavoro per vigili urbani, protezione civile e associazione nazionale carabinieri.

