Perugia – Pisa, sfida ad alta tensione | Formazioni e dove vederla

Le scelte di Alvini e D'Angelo: il pari non serve a nessuno dei due | Massa torna ad arbitrare dopo lo stop da Var per Torino - Inter

Sfida ad alta tensione e di grande fascino quella al Curi (ore 18) tra Perugia e Pisa. Gli umbri per proseguire la rincorsa ai playoff, i toscani per cercare di riavvicinarsi a quella vetta della classifica presidiata a lungo e poi sfuggita dopo le ultime prestazioni altalenanti.

Qui Perugia

Il Perugia tra le mura amiche, in realtà spesso ostiche in questa stagione, cerca il ritorno alla vittoria, che manca da quattro turni, dalla trasferta di Reggio Calabria. Poi solo 3 punti nelle ultime ultime 4 partite, che hanno fatto allontanare l’Ascoli. L’ottavo posto, utile per gli spareggi della A, ora occupato dal Frosinone, è ancora a 3 punti.

Per questa sfida Alvini non potrà contare su capitan Angella, mentre Dell’Orco, non al meglio, sarà schierato. Si è allenato con il gruppo Rosi. Le assenze di Ferrarini e D’Urso tolgono ad Alvini alcune alternative in corsa.

Qui Pisa

A spingere il Pisa al Curi ci saranno 1.200 tifosi. Per D’Angelo le difficoltà del suo Pisa nelle ultime partite è legato a un problema mentale. Solo Lucca, squalificato, nn sarà disponibile. Recuperato anche Caracciolo, giocatore fondamentale per la manovra nerazzurra, che dovrebbe scendere in campo sin dal primo minuto.

Formazioni ufficiali

Queste le formazioni:

Perugia: Chichizola, Sgarbi, Curado, Dell’Orco, Falzerano, Burrai, Segre, Lisi, Santoro, De Luca, Matos. All. Alvini.

Pisa: Nicolas; Hermannsson, Caracciolo, Leverbe, Birindelli, Nagy, Marin, Beruatto, Toure, Sibilli, Puscas. All. D’Angelo.

Arbitra Massa, dopo le polemiche di Torino – Inter

La partita Perugia – Pisa è stata affidata all’arbitro Massa di Imperia. Fischietto dalle 300 partite in A, ma anche reduce dalla sospensione di tre turni per non aver richiamato al Var l’arbitro Guida per l’intervento in area di Ranocchia su Belotti in Torino – Inter del 13 marzo.

Non un ritorno semplice, viste le polemiche per le decisioni arbitrali e la mancanza di uniformità nelle chiamate al Var che hanno penalizzato il Perugia nel girone di ritorno.

Perugia – Pisa, dove vederla

La partita Perugia – Pisa (ore 18.00) sarà trasmessa da Dazn in tv Dazn tramite decoder apposito o smart TV, Sky via satellite. E in in streaming: Dazn su app e sito ufficiale, App di Sky Go, App di Helbiz Live.