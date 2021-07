Perugia, per l’attacco sogno La Gumina ma prima bisogna vendere

Il 25enne attaccante siciliano in uscita dalla Sampdoria, Giannitti si è fatto avanti | Calendario, esordio col Pordenone il 21 agosto alle ore 18

C’è anche il Perugia tra le formazioni che si sono mosse per l’attaccante Antonio La Gumina, in uscita dalla Sampdoria. Notizia che viene confermata anche da Genea, sponda blucerchiata, dove l’attaccante non è riuscito a confermare quanto di buono fatto a Palermo in avvio di carriera, in Serie A e soprattutto in Serie B.

Giannitti è convinto che con il gioco di Alvini l’attaccante (che ha avuto anche una breve e non felice esperienza a Terni) si può riscattare.

Il 25enne attaccante siciliano è ora quotato intorno ai 2 milioni di euro. Ma con la giusta operazione potrebbe approdare comunque a Perugia. La Sampdoria, in ogni caso, lo vede in uscita.

Attacco, offerte per Bianchimano

Ma il Perugia deve prima vendere per poter acquistare anche nel reparto offensivo. Bianchimano, che pure con le reti siglate nelle amichevoli ha cercato di convincere Alvini, ha diverse richieste in Serie C.

Serie B, ufficializzati i primi anticipi e posticipi

Intanto la Lega Serie B ha comunicato gli anticipi e i posticipi delle prime due giornate. Il Perugia esordirà sabato 21 agosto alle ore 18 al “Teghil” di Lignano Sabbiadoro contro Pordenone.

La prima in casa al “Curi” contro l’Ascoli sabato 28 agosto ore 20:30.