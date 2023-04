Perugia – Modena, punti salvezza al Curi | Formazioni

Qui Perugia

Gli errori nella gara contro la Reggina costano il posto al portiere Gori. La difesa dei Grifoni sarà protetta da Furlan. Ancora non al meglio Lisi.

Qui Modena

Tesser ha recuperato molti uomini (non ci saranno, però, Poli, Bonfanti e Battistella). Anche se alcuni, come il rientrante Cittadini e l’ex grifone Strizzolo, non sono al meglio.

Formazioni ufficiali

Perugia: Furlan, Rosi, Angella, Struna, Casasola, Iannoni, Capezzi, Lisi, Luperini, Di Carmine, Di Serio. All. Castori.

Modena: Gagno, Ukhadda, Silvestri, Pergreffi, Renzetti, Mgnino, Gerli, Armellino, Tremolada, Falcinelli, Strizzolo. All. Tesser.

Dove vedere Perugia – Modena

La partita Perugia – Modena (ore 15) sarà trasmessa in diretta tv sui canali satellitari e streaming Sky Sport (canale 253, diretta gol Serie B sul canale 252 (disponibile anche in streaming su Sky Go e Now TV), Dazn e Helbiz Live.