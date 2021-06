Perugia, legati e rapinati in casa | Incubo per anziano e assistente - Tuttoggi

Sul fatto indaga la Polizia di Stato di Perugia che sta cercando di far luce su quanto accaduto nell'appartamento di via della Pescara

Legati e resi inoffensivi dall’utilizzo dello spray al peperoncino, un anziano e il suo assistente hanno subito una rapina in casa, in via della Pescara, nella giornata di ieri 19 giugno.

I fatti

Secondo quanto riportato dal quotidiano “Il Messaggero”, alcuni ignoti si sarebbero introdotti all’interno dell’appartamento dopo aver staccato l’energia elettrica e, una volta immobilizzati i due uomini, sarebbero riusciti ad asportare ‘soltanto’ un orologio dal valore di poche decine di euro.

Indagini

Sul fatto indaga la Polizia di Stato di Perugia che sta cercando di far luce su quanto accaduto nell’appartamento di via della Pescara. Il modus operandi della banda, almeno in tre i malviventi, non corrisponderebbe infatti all’esiguo bottino.