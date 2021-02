Perugia, ladro in fuga arrestato dalla Polizia - Tuttoggi

L'uomo, un 36enne, è stato trovato in possesso di un vero e proprio arsenale da scasso

Personale della Squadra Volante dell’Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico interveniva in piena notte, in zona via della Pallotta, su segnalazione di un cittadino pervenuta presso la Sala Operativa della Questura di Perugia, relativamente alla presenza di un soggetto vestito completamente di nero, con uno zaino al seguito ed una torcia in mano all’interno di un garage.

Giunte sul posto le due Volanti si posizionavano in maniera tale da rendere difficoltose le possibili vie di fuga del soggetto il quale, alla vista degli agenti, cercava velocemente di allontanarsi.

Durante l’inseguimento l’uomo non veniva mai perso di vista dai poliziotti i quali, dopo una corsa a perdifiato fra i palazzi lo vedevano introdursi all’interno di un parcheggio condominiale sopraelevato rimanendo senza possibili vie di fuga.

Pur di sottrarsi alla legge il fuggitivo si lanciava letteralmente nel vuoto affrontando una caduta di circa 4 metri. Alla vista di ciò gli agenti fulmineamente cercavano di raggiungere l’uomo consci della pericolosità del folle gesto.

L’uomo, nonostante il dolore alla caviglia, causa una contusione provocata dalla caduta, cercava di riprendere la fuga ma veniva fermato dagli agenti.

Ad un primo controllo l’uomo, un cittadino romeno di 36 anni, veniva trovato in possesso, custodito all’interno del proprio zaino, di un vero e proprio arsenale per lo scasso costituito da una cesoia di circa 50 cm ed una più piccola, tre torce al led ed un paio di guanti da lavoro.

Il sopralluogo effettuato dagli agenti presso il garage nel quale è stato visto armeggiare ed uscire l’uomo ha fatto emergere i segni dello scasso compatibili con gli strumenti in uso.

Considerati anche i precedenti di Polizia specifici, per rapina, furto aggravato, lesioni personali e resistenza a pubblico Ufficiale e la relativa pericolosità sociale il soggetto veniva arrestato dagli Agenti della Squadra Volante e su disposizione dell’A.G. veniva trattenuto presso i locali di sicurezza della Questura in attesa del rito direttissimo previsto per domani.