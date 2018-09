Perugia, italiano ubriaco e con coltello fermato dalla Polizia

La Squadra Volante è intervenuta nella serata tra venerdì e sabato in corso Cavour dove era stata segnalata la presenza di un uomo, media statura, italiano, con maglietta nera e jeans, che andava in giro, palesemente ubriaco, con un coltellaccio.

Gli agenti sono riusciti a rintracciarlo dopo una breve perlustrazione dalle parti di Sant’Ercolano; si tratta di un 42enne di San Sisto, già noto alle forze di polizia. Gli agenti, date le circostanze, lo hanno perquisito sul posto e nella tasca posteriore dei pantaloni è stato trovato un coltello a farfalla, in metallo, con lama di 10 cm. L’uomo è stato accompagnato in questura e denunciato per possesso di oggetti atti ad offendere, mentre il coltello è stato sequestrato.

