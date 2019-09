Perugia incanta il “Curi”, doppio Iemmello e Kouan “ribaltano” il Frosinone

Dopo due pareggi consecutivi il Perugia di Oddo torna alla vittoria (la terza in stagione), per 3-1, contro il Frosinone dell’ex Nesta, nel turno infrasettimanale della 5^ giornata di serie B.

Avvio di match choc per i Grifoni: i ciociari passano infatti dopo neanche 2′, grazie al sinistro dai 25 metri di Paganini, con la deviazione sfortunata di Falasco che inganna Vicario. Venti minuti dopo Haas stende Rosi in area gialloblu. Per l’arbitro Abbattista è rigore: sul dischetto va Iemmello che non sbaglia e pareggia i conti. Il Perugia cresce alla distanza e, al 29′, conquista un altro penalty (il portiere Bardi atterra Di Chiara). Sul dischetto, dopo qualche minuto per soccorrere l’infortunato numero 1 dei laziali, c’è ancora Iemmello, che sigla implacabile il gol del sorpasso (34′). Una doppietta che fa salire il 9 biancorosso in testa alla classifica marcatori con ben 6 gol in 5 partite. A fine primo tempo anche Vicario entra tra i protagonisti, volando su un calcio di punizione dal limite di Ciano.

Nella ripresa il Perugia, forte del vantaggio, gestisce il possesso palla costringendo il Frosinone a rintanarsi nella propria metà campo e trovare ben pochi spazi. Al 69′ i biancorossi sfiorano pure il terzo gol con Di Chiara che, dopo aver triangolato con Buonaiuto, lascia partire un sinistro a incrociare che sfiora il palo. A mettere il sigillo sul match ci pensa comunque Kouan, che all’88’ incorna di prepotenza un bell’assist di Falzerano. Con questa importante (e convincente) vittoria interna il Perugia sale a quota 11 punti in classifica, al secondo posto.

