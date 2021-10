Perugia in festa, sono tornati i Baracconi: le regole

Green pass e mascherina obbligatoria, niente musica e giostre sanificate: così il divertimento al luna park al tempo del Covid

Perugia in festa per il ritorno de Baracconi, lo storico luna park per la Fiera dei Morti. Il divertimento torna dopo lo stop, lo scorso anno, a causa del Covid.

Le regole: Green pass e mascherina

Il Green pass obbligatorio chiesto all’ingresso (che certifica l’avvenuta vaccinazione, un tampone effettuato di recente o la guarigione dal Covid) e la mascherina che deve essere indossata anche sui giochi testimoniano che non siamo ancora fuori dall’emergenza. Ma si tratta di un importante passo, verso la normalità. E allora, dopo tante privazioni e dolore, spazio al divertimento.

Ovviamente per i bambini al di sotto dei 12 anni non serve il Green pass. Non c’è la musica, per evitare assembramenti. E un sistema di diffusione sonora ricorda ai presenti le principali norme di comportamento da osservare. I vigili urbani verificano il rispetto anche delle norme anti Covid.

Tutte le giostre dopo l’utilizzo verranno debitamente sanificate.

Date e orari

Gli orari di apertura: tutti i giorni dalle 15 alle 24; nei festivi anche la mattina dalle 10 alle 13 circa. Le giostre rimarranno a Perugia fino al 7 novembre salvo eventuale proroga, su provvedimento del Comune, fino al 14 novembre.

(foto e servizio in aggiornamento di Tommaso Benedetti)