Perugia gli è vietata, ma lui viene fermato dai carabinieri

Controlli anti furto a Ponte Valleceppi, il 28enne algerino da Umbertide viola l'ordine del questore

A novembre il questore gli aveva intimato di non rientrare a Perugia, ma lui è stato fermato dai carabinieri a Ponte Valleceppi. I militari della Stazione di Ponte San Giovanni, nel corso di un mirato servizio finalizzato alla repressione dei reati predatori, hanno denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria del capoluogo un 28enne algerino, residente ad Umbertide e già noto alle forze dell’ordine.

Alla vista dei carabinieri l’uomo si è dato alla fuga, venendo però fermato poco dopo.

Il 28enne, privo di documenti, è stato quindi portato negli Uffici del Comando provinciale di Perugia e, a seguito di accertamenti, è emerso che era sottoposto alla misura di prevenzione del divieto di ritorno nel Comune di Perugia, emesso dal questore e notificatogli nel mese di novembre 2023.

L’uomo è stato quindi denunciato in stato di libertà per l’inottemperanza al divieto di ritorno nel comune e per la violazione degli obblighi inerenti il soggiorno dello straniero nello Stato.