Perugia Futsal vince e convince a Bologna

Perugia futsal a mezzo servizio ma vincente a Bologna, con la partita che finisce 2-4. Primo tempo quasi da dimenticare per le biancorosse che sprecano sotto porta e non trovano gli spazi giusti.

Squadra a mezzo servizio viste le assenze importanti di Mastrini, infortunata in tribuna, e di Goracci che prova a riscaldarsi ma è poi costretta a rinunciare a giocare. Il Perugia futsal impone il suo gioco nella prima metà ma non riesce ad essere incisivo soprattutto nell’area avversaria. Il primo goal arriva grazie ad una ottima azione finalizzata poi da Ai Haruyama, che dopo secondi confusi davanti alla porta avversaria riesce ad insaccare il pallone in rete. Colucci resta purtroppo a terra dolorante, già affaticata è costretta ad abbandonare il campo. Poco dopo arriva il pareggio della Decima: incolpevole Ricottini che nulla può fare per impedire il goal.

Intervallo fondamentale che consente alle perugine di resettare dopo un primo tempo non bellissimo. Il goal del 1-2 arriva grazie ad una triangolazione nella metà campo avversaria: Roose sul secondo palo non può sbagliare. Vantaggio Perugia Futsal anche se la partita resta sempre aperta con Ricottini spesso chiamata ad interventi decisivi. Arriva il goal del doppio vantaggio con Haruyama: da notare la grande prova della nipponica che ha dimostrato di rimanere concentrata anche dopo il dispendio fisico a cui è stata chiamata nella prima frazione. Accorcia le distanze la squadra di casa con Rocca che riesce a battere Giulia Ricottini. Ancora doppio vantaggio con Donati. Il Perugia futsal tiene duro nonostante le difficoltà legate ai numerosi infortuni occorsi sia nel corso della settimana che durante la partita.

Finisce sul 2-4 la partita di Bologna. Le perugine a mezzo servizio sono riuscite a portare a casa 3 punti preziosi. Da sottolineare la grande prestazione del giovane ma tenace portiere biancorosso: Giulia Ricottini è riuscita a proteggere in modo egregio la sua porta, restando concentrata anche in momenti concitati del match. Appuntamento domenica prossima al Palazzetto Pellini di Perugia con la quarta partita di campionato: concentrazione massima, è vietato abbassare la guardia.

DECIMA SC VS PERUGIA FUTSAL 2-4

PERUGIA FUTSAL: Pordenoni (P) (VICECAP), Ricottini (P), Colucci, Catamerò (CAP), Conti, Goracci, Donati, Tosi, Haruyama, Lombardelli, Roose, Carnevali

Allenatore: Marco Abati

DECIMA SPORT CAMP: Cassanelli, Ricci, Bertoldi, Falla, Rocca, Pesci, Bagnoli, Tangerini, Testoni, Galavotti, Mandreoli, Purificato

Allenatore: Michael Gualtieri

PRIMO ARBITRO: Giuliano Gioviale (La Spezia)

SECONDO ARBITRO: Stefano Puvia (Carrara)

CRONO: Simone Baldi (Bologna)

PRIMO TEMPO: Gol PG 03.11 (Haruyama), Gol DSC 09.25 (Rocca).

SECONDO TEMPO: Gol PG 05.01 (Roose), Gol PG 11.58 (Haruyama), Gol DSC 13.48 (Rocca), Gol PG 18.28 (Donati)

