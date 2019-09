Perugia Futsal, al PalaPellini finisce 3-7 per la CF Pelletterie

Finisce 3-7 al Palasport Pellini di Perugia. Cuore, coraggio e sfrontatezza non sono bastate alle ragazze del Perugia Futsal contro la CF Pelletterie (per la Coppa della Divisione) che non mollano un centimetro e si battono come leonesse contro un avversario organizzato, fisico ed esperto.

Una partita al cardiopalma iniziata subito in salita con goal di Duco che la piazza fil di palo e batte Pordenoni; il raddoppio arriva con un tiro in posizione defilata ancora di Duco che riesce a smarcarsi e a battere il portiere perugino.

È Teggi che grazie ad uno schema su calcio d’angolo riesce a sorprendere l’intera difesa biancorossa e a segnare il terzo goal per il Pelletterie.

Il secondo tempo vede il Pelletterie mettere a segno altri 3 goal grazie Pasos prima, ad una punizione deviata fortuitamente da Colucci in rete, e Perez poi.

Il Futsal Perugia sotto di sei goal rialza la testa con goal di Colucci che segue l’azione ed in scivolata spinge in rete il pallone.

Ancora Perugia con Mastrini che da fuori la piazza sull’angolino alla destra del portiere.

Il goal del definitivo 3-7 è a stelle e strisce, con Roose che coglie la finta di Donati e piazza il pallone sotto le gambe de portiere avversario.

Ottimo test in vista del campionato alle porte, la squadra ha mostrato coraggio ed orgoglio contro una compagine di categoria superiore: mister Abati esce dal campo con il sorriso, vista l’ottima prova delle sue ragazze, che dopo solo due settimane di allenamenti sono riuscite a mettere in difficoltà un’ottima squadra.

Il 6 ottobre prenderà il via il campionato di serie A2 contro la Sabina Lazio; in occasione del debutto verrà presentato tutto il settore giovanile del Perugia Futsal.

