Perugia – Frosinone, punti pesanti per opposti obiettivi: formazioni

Le scelte di Castori e Grosso per la sfida del Curi (ore 16.15)

C’è il Frosinone capolista, reduce però dal brutto passo falso interno contro il Cosenza, sulla strada del Perugia di Castori in cerca di punti salvezza. Fischio di inizio al Curi alle ore 16.15.

Qui Perugia

Castori non potrà contare sullo squalificato Bartolomei, oltre che sugli infortunati Dell’Orco (stagione finita per lui dopo il crac di Pisa) e Olivieri. In difesa torna disponibile Curado. La sosta ha consentito di recuperare in pieno Capezzi, Di Serio e Sgarbi.