Perugia d’altri tempi: alla Società del Gotto vanno in scena “I Borgaroli” - Tuttoggi.info

(Perugia) Il cuore di Porta Pesa si prepara a un tuffo nel passato. Sabato 9 maggio, alle ore 17:30, la storica sede della Società del Gotto (via Enrico dal Pozzo, 47) aprirà le sue porte per un appuntamento che promette di coniugare memoria storica, teatro dialettale e convivialità.

Al centro del pomeriggio culturale ci sarà la rappresentazione teatrale “I Borgaroli , Una famiglia perugina di inizio ‘900”, nata dalla penna e dall’estro di Graziano Vinti. Lo spettacolo si propone di tratteggiare, tra ironia e nostalgia, spaccati di vita quotidiana della Perugia di un secolo fa: quella dei borghi, fatta di fatiche, solidarietà e di un’identità popolare ancora vivissima nei ricordi della città.

A rendere l’atmosfera ancora più suggestiva sarà l’accompagnamento musicale di Claudio Ridolfi, che con la sua fisarmonica scandirà i tempi della narrazione, rievocando le sonorità tipiche delle veglie e delle feste di rione del primo Novecento.

Come nella migliore tradizione della Società del Gotto, l’aspetto culturale si fonderà con quello sociale: al termine dello spettacolo, infatti, i partecipanti potranno trattenersi per la tradizionale cena sociale, un momento di condivisione per rinsaldare il legame tra i soci e gli appassionati delle tradizioni locali.

Data la natura dell’evento e la consueta partecipazione calorosa e numerosa della comunità, gli organizzatori ricordano che per partecipare alla serata è necessaria la prenotazione tassativa. Appuntamento interessante per chi vuole riscoprire le radici di Perugia e trascorrere un pomeriggio all’insegna della cultura “del borgo” e del buon vivere.