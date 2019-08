Perugia, cucciolo di volpe a spasso per Santa Lucia

share

In questo periodo, per gli automobilisti che percorrono le strade di Santa Lucia, non sarà difficile imbattersi in una volpacchiotta, o volpacchiotto, che si aggira spesso in zona. La segnalazione è di alcuni cittadini che hanno postato le foto su un gruppo Facebook, che immortalano il cucciolo aggirarsi lungo i margini della strada e, a volte, camminare in mezzo alla carreggiata. L’esemplare, dalla lunga coda, potrebbe essere attirato in zona nella ricerca del cibo, circostanza non inusuale nelle zone periferiche della regione.

Oltre ad ammirare la bellezza dell’animale, gli automobilisti hanno anche l’incombenza di procedere con particolare cautela, sia per evitare potenziali incidenti, sia per proteggere il cucciolo da eventuali investimenti, visto che non sembra affatto spaventato nel percorrere la strada asfaltata.

