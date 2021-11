Perugia – Crotone, formazioni e dove vederla

Alvini, che ritrova capitan Angella, vuole cancellare la prestazione di Como | Marino chiede di ripartire dalla reazione contro il Monza

Una sosta di due settimane nella quale Perugia e Crotone, che sabato si affronteranno al Curi (ore 16.15) hanno potuto lavorare per riprendersi da situazioni difficili.

Il Perugia di Alvini dalla batosta di Como, dove ha rimediato la prima sconfitta esterna. Il Crotone, al quart’ultimo posto, per assimilare i dettami del nuovo tecnico, Pasquale Marino.

Alvini: “La partita di Como va archivita”

“La partita di Como va archiviata”, l’ordine di Alvini. Che ricorda come il Crotone sia partito con ambizioni ben diverse da quanto dica ora la classifica.

In queste due settimane, il Perugia ha cercato di risolvere le difficoltà nel concretizzare la mole di gioco prodotto: “Abbiamo lavorato sulle conclusioni, con un lavoro specifico sugli attaccanti”, conferma il mister.

Che ritrova Angella, convocato, e Lisi, ma perde Rosi, insieme a Carretta: “Due assenze importanti” dice Alvini.

Marino: “Affrontiamo una squadra aggressiva”

“Affrontiamo una squadra aggressiva – dice Marino a proposito del Perugia – che può giocare con la mente più libera rispetto a noi che dobbiamo fare punti”. E ancora sul Perugia: “Stanno facendo bene. L’unica nota negativa è arrivata nell’ultimo match, il Perugia ha una sua identità delineata”.

Il tecnico dei calabresi chiede ai suoi di ripartire dalla reazione che ha portato al pari contro il Monza.

Le probabili formazioni

Alvini nell’amichevole di Empoli ha perso Rosi, per una contusione. Resta ancora fermo per infortunio Carretta. Coperta corta, dunque, sulla fascia destra. A sinistra torna invece Lisi. Convocato capitan Angella.

Marino non può contare su Contini e Mogos. Recupera però Oddei, Karbo e Borello. Convocati, anche se non al meglio, Benali ed Estevez.

Queste le probabili formazioni:

Perugia: Chichizola, Sgarbi, Angella, Dell’Orco, Falzerano, Segre, Burrai, Kouan, Lisi, de Luca, Matos. All. Alvini.

Crotone: Festa, Nnedelcerau, Canestrelli, Paz, Sala, Molina, Vulic, Zanellato, Donsah, Maric, Mulattieri. All. Marino.

Perugia – Crotone dove vederla

La partita Perugia – Crotone (sabato ore 16.15) sarà trasmessa in diretta tv su Sky (canali 202, 249 e 251 del decoder). In streaming per gli abbonati Dazn (con la possibilità di attivare la piattaforma anche in tv), TimVision (per chi ha il pacchetto Tim Sport e Calcio), Helbiz Live, Sky Go e Now Tv.

Arbitra Minelli di Varese.