Perugia commemora i defunti, la cerimonia isituzionale - Tuttoggi

Si sono svolte in forma ristretta e senza pubblico, questa mattina, le tradizionali cerimonie di commemorazione dei defunti a causa delle ultime disposizioni anticontagio. Al Civico Cimitero di Perugia presenti solo i rappresentanti delle istituzioni, il Sindaco Andrea Romizi, il Prefetto di Perugia Armando Gradone, il Vice Presidente della Regione Umbria Roberto Morroni, la consigliera Erika Borghesi in rappresentanza della Provincia di Perugia e i rappresentanti delle Forze Armate.

Dopo la deposizione delle corone al monumento ai caduti, all’interno del cimitero, da parte delle autorità, non si è svolto il consueto giro all’interno del cimitero, sostituito da una breve sosta di raccoglimento presso l’Ossaia Comune, né la consueta Santa Messa, solitamente celebrata dal cappellano dell’Esercito sempre all’interno del cimitero.

La festa delle Forze armate

Le stesse regole saranno applicate anche in occasione delle cerimonie previste nella giornata della Festa delle Forze Armate, il prossimo 4 novembre, che prevedono solo l’Alzabandiera, la lettura dei messaggi e deposizione delle consuete corone di alloro da parte della Prefettura, dell’Amministrazione Comunale e dell’Esercito), senza il consueto picchetto d’onore per gli Onori al Prefetto. Non saranno presenti neanche i Gonfaloni.