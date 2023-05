Perugia – Cagliari, le formazioni scelte da Castori e Ranieri

Le scelte di Castori e Ranieri in cerca di punti pesanti per sperare nella permanenza in B e nel ritorno in A

Il Perugia per sperare ancora nella salvezza, il Cagliari per proseguire nella rincorsa alla Serie A. In palio punti pesantissimi nella sfida del Curi (ore 20.30), anticipo della terz’ultima giornata di una Serie B che, promozione del Frosinone a parte, ha ancora tutti i verdetti da decretare.

Qui Perugia

“Niente alibi, serve solo la vittoria” le parole di Castori alla vigilia della gara. Il tecnico biancorosso non potrà contare su Vulikic, oltre che su Dell’Orco, che ha chiuso la sua stagione con l’infortunio a Pisa. Recuperato Capezzi, anche se non al meglio.

Qui Cagliari

Ranieri ritrova Pavoletti e Mancosu ed Azzi, che ha scontato la squalifica. Squalificati, invece, Rog e Dossena.

Formazioni ufficiali

Perugia: Furlan, Rosi, Curado, Struna, Casasola, Santoro, Iannoni, Kouan, Lisi, Luperini, Olivieri. All. Castori.

Cagliari: Radunovic, Zappa, Altare, Goldaniga, Deiola, Nandez, Makombou, Mancosu, Azzi, Prelec, Lapadula. All. Ranieri.

Arbitro Ayroldi di Molfetta.