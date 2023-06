Perugia – Benevento, prime audizioni davanti al procuratore Chiné

In attesa dell'udienza di Kouan (4 luglio), sentiti Santopadre, Castori, Di Carmine e Santoro

In attesa di ascoltare la versione di Christian Kouan (che ha chiesto un rinvio, in quanto in vacanza all’estero) e Maxime Leverbe, protagonisti, da avversari, del gol che diede al Perugia la vittoria sul Benevento per 3-2 nell’ultima partita del campionato di B, oggi a Roma, sono stati sentiti dal procuratore Chiné, che indaga sul presunto illecito sportivo, il presidente del Perugia Massimiliano Santopadre, l’allenatore Fabrizio Castori e i calciatori Samuel Di Carmine e Simone Santoro.

Audizioni iniziate in mattinata e proseguite nel pomeriggio. E si sono svolte, secondo quanto riferito a Umbria Tv dall’avvocato Eduardo Chiacchio che tutela l’AC Perugia nell’inchiesta per presunto illecito sportivo, in un clima di armonia e reciproca collaborazione.

Di particolare importanza sarà l’audizione di Koaun, l’autore appunto dalla rete incriminata, fissata per il 4 luglio.