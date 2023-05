Perugia – Benevento, gara senza appello | Le formazioni

Le scelte di Castori e Agostinelli per la sfida del Curi: Grifoni costretti a vincere per sperare, Streghe appese a una difficile riammissione

E’ una gara senza appello per il Perugia, quella che vede i Grifoni affrontare alle 20.30 allo stadio Curi il Benevento. Al Perugia servono i 3 punti per agganciare il Brescia al quartultimo posto, in caso di sconfitta delle Rondinelle a Palermo, e accedere ai playout.

Di fronte arriva una squadra già retrocessa, ma che alla vigilia del campionato aveva ben altre ambizioni. E con l’obiettivo di raggiungere il terz’ultimo posto per sperare in una riammissione, nel caso di esclusione di almeno due squadre (la Sampdoria, sull’orlo del fallimento, e un altro club). E comunque, la rivalità tra Grifoni e Streghe, negli ultimi anni, fa pensare che, giustamente, al Perugia non sarà regalato nulla.

Una partita alla quale il Perugia arriva in un clima strano, tra il silenzio stampa imposto dalla società, la contestazione al presidente Santopadre e le voci di trattative sul futuro acquisto del club.

In attesa di notizie da Palermo

Tifosi in attesa di buone notizie da Palermo. Dove i padroni di casi devono vincere per essere sicuri di un posto ai playoff. E il Brescia, altra squadra delusa, che deve strappare invece almeno un punto per staccare il Perugia e garantirsi i playout. In caso di arrivo a pari punti, infatti, Perugia in vantaggio per la miglior differenza reti negli scontri diretti.

Intanto, però, il Perugia, che in casa non vince dal derby contro la Ternana, deve fare la sua parte, superando il Benevento.

Qui Perugia

Castori non potrò contare sul “bomber”, a dispetto del suo ruolo, Casasola, che ha rimediato un inutile cartellino rosso nell’acceso finale di Venezia. Con Furlan, ufficialmente infortunato anche l’altro portiere, Gori. A difendere la porta dei biancorossi ci sarà dunque ancora Abibi. Problemi in difesa, con gli infortuni accorsi a Struna e Rosi. Davanti torna disponibile Olivieri, dopo lo stop disciplinare a Venezia. Non al meglio Lisi.

Qui Benevento

Lunga la lista degli indisponibili rimasti a Benevento. Agostinelli non potrà contare sullo squalificato Letizia. E sugli infortunati Acampora, Viviani, Simy, Pettinari, Improta, La Gumina, Capellini, Jureskin.

Formazioni ufficiali

Perugia: Abibi, Sgarbi, Curado, Angella, Paz, Iannoni, Santoro, Lisi, Luperini, Di Serio, Di Carmine. All. Castori

Benevento: Manfredini, Veseli, Glik, Tosca, El Kaouakibi, Karic, Schiattarella, Kputsoupias, Foulon, Ciano, Farias. All. Agostinelli.