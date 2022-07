Perugia, arrestato presunto spacciatore: aveva 14 involucri di eroina - Tuttoggi

Mentre gli operatori erano intenti ad effettuare ulteriori accertamenti, il giovane si è accovacciato a terra e cercando di eludere il controllo, ha estratto una busta dai pantaloni, lasciandola cadere. I poliziotti, dopo averla raccolta, hanno rinvenuto al suo interno 14 involucri in cellophane termosaldati contenenti della sostanza. Dai successivi accertamenti effettuati dalla Polizia Scientifica è risultata essere eroina.

Sottoposto a perquisizione è stato trovato in possesso di 71 euro in contanti e di un telefono cellulare. Dopo averlo accompagnato in Questura per le attività di rito, è emerso che il 26enne, oltre ad essere irregolare sul territorio nazionale, era anche destinatario della misura cautelare dell’obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria.

Per questi motivi è stato arrestato per il reato di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio e su disposizione dell’Autorità Giudiziaria, il presunto spacciatore è stato accompagnato presso la Casa Circondariale di Perugia – Capanne, in attesa dell’udienza di convalida. Gli involucri di droga, il denaro e il cellulare sono stati, invece, sottoposti a sequestro.