Perugia al ballottaggio, le preferenze nelle liste e i “due Consigli” in base a chi vince

Ferdinandi al 49% avanti di 598 voti su Scoccia (48,3%): ecco chi entra sicuramente a Palazzo dei Priori e chi spera

La grande paura della disfatta, poi il salvataggio finale, come un gol nel recupero che porta la partita ai supplementari. Dall’altra parte, la gioia di una clamoroso successo, come un urlo strozzato in gola che lascia un po’ di amaro in bocca anche per un risultato che solo tre mesi fa sembrava impossibile, come giocarsela al ballottaggio.

Questi gli opposti sentimenti dei sostenitori di Margherita Scoccia e di Vittoria Ferdinandi, al termine di un’estenuante conta delle schede iniziata alle 14 e terminata nella notte. Anche se in tarda serata (anche alla luce del risultato deludente degli altri tre candidati) già era chiaro che nessuna delle due candidate avrebbe raggiunto quel 50% più uno dei voti che avrebbe garantito la vittoria al primo turno.

Per Ferdinandi, acclamata nel suo comitato con cori da stadio, si tratta comunque di un grande risultato per un gruppo che ha paragonato al “Perugia dei Miracoli”. Scoccia paragona il suo risultato a quello deludente del centrodestra alle europee e parla del valore aggiunto del suo programma, promettendo in queste due settimane una campagna elettorale più agguerrita, nei territori, di quanto non sia stata in questi mesi in cui partiva da favorita.

I voti finali ai candidati

Al termine dello scrutinio di tutte le sezioni a Perugia, questi i risultati definitivi:

Vittoria Ferdinandi 40.922 voti (49,01%)

Margherita Scoccia 40.324 voti (48,29%)

Massimo Monni 1.168 voti (1,40%)

Davide Baiocco 631 voti (0,76%)

Leonardo Caponi 455 voti (0,54%)

Al ballottaggio tra due settimane vanno le candidate del centrosinistra Vittoria Ferdinandi e del centrodestra Margherita Scoccia.

I risultati delle liste

Centrosinistra – Vittoria Ferdinandi 40.922 voti (49,01%)

– Pd 15.393 voti (19,19%)

– Anima Perugia 6.803 voti (8.48%)

– Pensa Perugia – Azione – Siamo Europei 4.702 voti (5,86%)

– M5S 3.314 voti (4,13%)

– Orchestra per la Vittoria 3.124 voti (3,89%)

– AVS 2.810 voti (3,50%)

TOTALE CENTROSINISTRA 38.537 voti (48,04%)

Centrodestra Margherita Scoccia 40.324 voti (48,29%)

– FdI 15.133 voti (18,86%)

– Fare Perugia Forza Italia 9.297 voti (11,59%)

– Perugia Civica 7.440 voti (9,27%)

– Progetto Perugia 3.292 voti (4,10%)

– Lega 2.983 voti (3,72%)

– Futuro Giovani 684 voti (0,85%)

– Udc 472 voti (0,59%)

– Perugia Amica 281 voti (0,35%)

TOTALE CENTRODESTRA 39.582 voti (49,34%)

Massimo Monni 1.168 voti (1,40%)

– Perugia Merita – Psi – Italia Viva – Tempi Nuovi 1.124 voti (1,40%)

Davide Baiocco 631 voti (0,76%)

– Forza Perugia 295 voti (0,37%)

– Alternativa Riformista – Italexit 243 voti (0,30%)

TOTALE COALIZIONE 538 voti (0,57%)

Leonardo Caponi 455 voti (0,54%

– Perugia contro guerra e neoliberismo – Pci 446 voti (0,55%)

Il nuovo Consiglio comunale

Per conoscere la composizione del nuovo Consiglio comunale di Perugia occorrerà attendere l’esito del ballottaggio. Queste le due soluzioni:

In caso di vittoria del centrosinistra:

Ferdinandi sindaca

Pd 9 seggi

Anima Perugia 4

Pensa Perugia 2

M5s 2

Orchestra per la Vittoria 1

AVS 1

Sanità Pubblica 1

Minoranza

Scoccia

FdI 5 seggi

FI 3

Perugia Civica 2

Progetto Perugia 1

In caso di successo del centrodestra:

Scoccia sindaco

FdI 9 seggi

FI 5

Perugia Civica 4

Progetto Perugia 1

Lega 1

Minoranza

Pd 5 seggi

Anima Perugia 2

Pensa Perugia 1

M5s 1

Orchestra per la Vittoria 1

AVS 1

(notizia in aggiornamento)