Perugia Airlink, da domenica i nuovi orari di collegamento con l’aeroporto

Perugia Airlink, realizzato in collaborazione con Trenitalia e Regione Umbria, collega ogni giorno i punti di maggior interesse e afflusso di Perugia e Assisi con la rete ferroviaria e l’Aeroporto in concomitanza con i voli in partenza e in arrivo presso lo scalo umbro.

Il servizio, con percorso e tariffe confermati, viene prolungato nel periodo invernale e propone una variazione stagionale di orario in sinergia con la nuova offerta invernale dell’Aeroporto.

Confermate anche le modalità di acquisto dei titoli di viaggio a bordo, presso le biglietterie Busitalia, i rivenditori autorizzati ed i canali di vendita Trenitalia in modalità combinata ai servizi ferroviari.