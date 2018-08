Perugia, aggredisce poliziotto durante controllo antidroga | Arrestato

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Nella scorsa serata, 21 agosto, gli Agenti del Posto di Polizia del Centro Storico hanno svolto una serie di controlli antidroga nella zona dell’acropoli cittadina.

Nei pressi del Duomo, in Piazza Danti, ai poliziotti è stato segnalato un movimento sospetto nei pressi di una delle colonne a fianco dell’ingresso laterale della chiesa.

Effettivamente gli operatori hanno ritrovato un involucro che conteneva hashish, nascosto e pronto per la vendita.

Gli Agenti si sono dunque messi alle ricerca dello spacciatore, procedendo all’identificazione ed al controllo di alcuni stranieri presenti nelle vicinanze, tra cui un cittadino gambiano 22enne, incensurato e regolarmente presente sul territorio nazionale.

Il 22 enne, sprovvisto di documenti e palesemente ubriaco, si è mostrato da subito insofferente al controllo opponendo resistenza tanto da rendere necessario l’aiuto di altri equipaggi per il trasferimento in Questura. L’uomo durante l’ attività di identificazione, si è scagliato contro gli operatori procurando, con un calcio ad un piede, una lesione personale ad un poliziotto, considerata guaribile in 30 giorni.

Il 22 enne è stato dunque arrestato per i reati di violenza, resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria in attesa dell’udienza di convalida.

share

0 shares Share

Tweet

Pin

Stampa