Perugia 1416: Braccio entra a Perugia dal web, Giubilei attacca: "Triste Medioevo"

Perugia 1416, è il giorno dell’ingresso di Braccio da Montone in città. Ma ad accogliere il condottiero, sei secoli dopo, a causa della pandemia da Coronavirus, non ci sarà la folla dei perugini, ma telecamere che trasmetteranno l’evento sul web.

Mentre “Il Medioevo a tavola”, lo show cooking che per l’occasione presenta cinque ricette abbinate ai cinque Rioni, fa salire il contatore delle visualizzazioni online, Perugia 1416 prosegue il suo programma dell’edizione 2020 ribattezzata #Medievalweb puntando dritta sull’ingresso di Braccio e la consegna delle chiavi alla città.

I filmati

Sullo sfondo tutto il resto delle tante iniziative messe in piedi dall’Associazione, in collaborazione con il Direttivo e i rionali di Porta Eburnea, Porta San Pietro, Porta Sant’Angelo, Porta Santa Susanna e Porta Sole. Con la novità della docufiction Braccio 3.0 e il video documentario di una ventina di minuti dal titolo “Perugia: cinque i suoi Rioni, che sono gente, che sono luoghi, che sono storia”. Tutto visibile anche online, sui social e il sito di Perugia 1416.

IL PROGRAMMA DI DOMANI, SABATO 5, SUL WEB

Sabato 5 settembre:

– Ore 12,00

Perugia1416 riviviamo le passate edizioni (video)

– Ore 12,30

Perugia: cinque i suoi Rioni, che sono gente, che sono luoghi, che sono storia.

– Ore 16,00

Il Medioevo a tavola, show-cooking medievale. La ricetta odierna è abbinata al Rione Porta San Pietro: Aleata blancha, Agliata bianca

– Ore 16,30

Perugia: cinque i suoi Rioni, che sono gente, che sono luoghi, che sono storia.

– Ore 18,00

“BRACCIO 3.0”, docu-fiction. Dal bambino Braccio, alla battaglia di Sant’Egidio, al dominio e mecenatismo di Braccio, al sogno Italico, ai semi gettati per il Rinascimento a Perugia

– Ore 20,00

Le mura di Perugia al tempo di Braccio, una passeggiata tra il Cassero e lo Sperandio

– Ore 22,00

La rievocazione in video: L’ingresso di Braccio in Perugia.

Giubilei attacca l’edizione online

“In rete un triste Medioevo” attacca sui social il leader dell’opposizione di centrosinistra in Consiglio comunale, Giuliano Giubilei. “Forse a qualcuno – commenta – è sembrata una bella idea: trasferire Perugia 1416 su Internet a causa dell’emergenza Covid. “Medievalweb”, dicono i comunicati. A me invece non viene in mente niente di più triste. O meglio: patetico. Già è debole, inventata, con riferimenti storici fuori luogo la manifestazione in sé, ma farla on line credo che sia il massimo del provincialismo e al tempo stesso l’autocertificazione della pochezza culturale della rassegna, che dopo quattro edizioni dimostra la sua inconsistenza storica e culturale”.

Lo stop alle altre manifestazioni storiche

Giubilei ricorda le tante rievocazioni storiche, a partire dai Ceri di Gubbio, che in Umbria sono state annullate a causa dell’emergenza Coronavirus.

“È così straordinaria, richiama un così alto numero di turisti “Perugia 1416” – prosegue Giubilei – che non si poteva sospendere? Siamo seri. Che senso ha farla on line? Forse significa solo che il Comune che l’ha voluta, pensata e finanziata teme che se non si fa per un anno i perugini se la scordino e che non si possano più rinverdire i fasti di Braccio, l’unico non perugino che ha addomesticato la nostra città”.

“Perugia 1416 sul web solo per i soldi?”

Il consigliere di opposizione attacca poi la Giunta sui finanziamenti alla manifestazione: “Ma oltre all’assurdità di proporre on line una manifestazione che può avere un senso solo se vissuta dentro la città, c’è un problema più serio. Anche quest’anno il Comune l’ha finanziata con un cifra cospicua: 35.000 euro. “Perugia 1416” si fa sul web solo per giustificare la spesa? Questo non sarebbe ridicolo, sarebbe gravissimo, proprio nei giorni in cui la maggioranza di Palazzo dei Priori lamenta di non avere i fondi per opere ben più necessarie.Insomma è fuori luogo questo Medio Evo del web, soprattutto in un anno così difficile, che ha visto tante aziende, tanti lavoratori e tanti cittadini in difficoltà. A cui il Comune non è riuscito a dare nessun tipo di aiuto. La giunta ancora non ha approvato il bilancio di previsione di quest’anno – e siamo a settembre – ma è riuscita a trovare le risorse – conclude – per finanziare una rievocazione storica senza storia”.