Perseguita la ex fidanzata, denunciato per atti persecutori

La ragazza molestata anche in un locale pubblico, intervento della polizia

La loro relazione è finita, ma lui non si rassegna. E così continua ad inviare messaggi alla ex fidanzata e le si presenta sotto casa o nei luoghi che lei frequenta. L’ultima molestia è avvenuta in un locale di via Settevalli. E lei è stata costretta a chiamare la polizia.

Agli agenti ha spiegato che, mentre si trovava con un’amica e i suoi figli, era stata avvicinata dall’ex fidanzato – successivamente identificato come un cittadino ecuadoriano, classe 1992 – che le aveva chiesto insistentemente di parlare. Nonostante i tentativi di allontanarlo, l’uomo aveva continuato a molestarla fino all’arrivo della Volante.

La donna ha poi raccontato che l’uomo era solito inviarle insistentemente messaggi e presentarsi sotto la sua abitazione, fatto che le aveva ingenerato uno stato di preoccupazione e ansia.

Avvicinato dagli agenti, il 24enne ha negato l’accaduto, dichiarando di stare ancora insieme alla donna con la quale aveva un rapporto altalenante. Accompagnato in Questura per gli accertamenti del caso, al termine delle attività di rito, è stato deferito all’autorità giudiziaria per il reato di atti persecutori.