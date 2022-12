Pernotta senza pagare, denunciato per truffa e insolvenza

L'uomo si era già presentato nel locale

Pernotta in una struttura senza pagare, denunciato per truffa e insolvenza. Ad intervenire sono stati gli agenti della Polizia di Stato di Perugia, a seguito di chiamata al Numero Unico di Emergenza Europeo. La richiesta arrivava da una struttura ricettiva del capoluogo dove, all’esito delle attività di accertamento, è stato deferito un 36enne per il reato di insolvenza fraudolenta e truffa.

La mancanza di documento e le scuse

L’uomo si era presentato presso la struttura dove, dopo un iniziale pernottamento di una notte, aveva chiesto di poter prolungare la permanenza per altri quattro giorni, giustificandosi con la titolare per la mancata esibizione del documento d’identità con diverse scuse. La signora si era fidata delle generalità fornite oralmente dal 36enne e aveva quindi consentito temporaneamente all’uomo di alloggiare nella struttura anche in assenza del documento. Il comportamento sfuggente dell’uomo aveva però destato dei sospetti. All’ennesima richiesta di esibire un documento, sentendosi rispondere con delle giustificazioni poco plausibili, la titolare aveva quindi deciso di richiedere l’intervento della Polizia di Stato, mandando il 36enne in fuga.