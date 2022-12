“Performer in Umbria”, al via la nuova stagione

Sarà uno spettacolo multidisciplinare tra musica jazz e barocca

Dopo il grande successo della prima edizione, la rassegna di spettacoli dal vivo “Perfomer In Umbria – PIU”, promossa dall’Associazione Culturale di Promozione Sociale “Aurora” APS e realizzata con il sostegno dei fondi “POR FESR Umbria 2014-2020 – Az.3.2.1 – Avviso Pubblico per partecipazione Progetti Spettacoli dal Vivo”, torna con una seconda stagione. In cartellone sette appuntamenti tra teatro, musica e giocoleria, che coinvolgeranno diversi borghi umbri.

“Il bambino e la formica”

Il via all’edizione 2022/2023 è in programma per domenica 18 dicembre, alle 17, al teatro “Subasio” di Spello e sarà dedicato ai più piccoli. Per l’occasione, infatti, Fontemaggiore – Centro di produzione teatrale porterà in scena lo spettacolo teatrale per ragazzi “Il bambino e la formica”. Pensato per un target a partire dai 5 anni e della durata di 50 minuti, l’evento sarà ad ingresso gratuito. Per informazioni e prenotazioni sarà possibile inviare una mail all’indirizzo prenotazioni@festivalcinemaspello.com.