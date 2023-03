Perde portafoglio pieno di soldi, ne ritorna in possesso dopo oltre 2 mesi - Tuttoggi

Storia a lieto fine a Città di Castello, dove la tifernate ha "ritrovato" il portafoglio grazie all’intervento della Polizia Locale, le telecamere hanno beccato la colpevole che poi si è pentita

Storia a lieto fine a Città di Castello, dove una donna che ha smarrito il portafoglio (con centinaia di euro all’interno) a inizio anno lo ha ritrovato dopo oltre due mesi grazie all’intervento della Polizia Locale e delle telecamere di sorveglianza.

La 67enne tifernate aveva smarrito l’importante portadocumenti lo scorso 4 gennaio davanti alla sede dell’ufficio anagrafe del Comune in via XI Settembre. Dopo mesi di indagini attraverso l’analisi dei filmati di videosorveglianza dislocati in centro storico la Polizia locale ha individuato una donna che, notando a terra il portafoglio, ha “approfittato” della situazione portandoselo via.