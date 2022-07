Perde il controllo della moto, muore 65enne - Tuttoggi

Tragedia nel pomeriggio di giovedì a Giove, dove un uomo di 65 anni è morto dopo aver perso il controllo della sua moto

Avrebbe perso il controllo della sua moto autonomamente, cadendo rovinosamente sull’asfalto. Per l’uomo, un 65enne di Giove: non c’è stato purtroppo nulla da fare.

L’incidente stradale è avvenuto nel pomeriggio di giovedì lungo il rettilineo che porta al paese. L’uomo, come detto, era in sella alla sua moto quando sarebbe rovinosamente caduto a terra. Subito sono scattati i soccorsi ma all’arrivo del personale del 118 per il 65enne, molto conosciuto e stimato a Giove, non c’è stato nulla da fare. I rilievi dell’incidente sono affidati ai carabinieri, con la salma che ora è a disposizione dell’autorità giudiziaria.