Percuote la fidanzata e minaccia lei e il padre, arrestato

Gli operatori, giunti sul posto, hanno trovato l’uomo, in evidente stato di agitazione, intento ad insultare e minacciare una donna – poi risultata essere la sua compagna – che nel frattempo, spaventata, si era rifugiata all’interno di un’auto.

Avvicinato dai poliziotti, il 38enne – incurante della loro presenza – ha continuato a tenere una condotta aggressiva, provando a raggiungere la donna all’interno del veicolo e minacciando il padre della vittima nel frattempo sopraggiunto.

Dopo aver contenuto l’uomo, la vittima è stata soccorsa e trasportata presso il locale nosocomio per le cure del caso.

Nel frattempo, un altro equipaggio arrivato sul posto in ausilio, ha sentito il padre della donna e i testimoni presenti. Ai poliziotti hanno raccontato che l’uomo, in seguito ad una lite, aveva colpito con una violenta testata la donna, provocandole delle lesioni.

Secondo quanto riferito, il 38enne non era nuovo a tali episodi. Nell’ultimo periodo, erano stati numerosi i litigi della coppia, spesso sfociati in aggressioni fisiche che avevano ingenerato nella donna uno stato di ansia e paura.

Per questi motivi, dopo aver accompagnato l’uomo presso gli uffici della Questura, al termine delle attività di rito è stato tratto in arresto per il reato di maltrattamenti in famiglia.

Su disposizione del pubblico ministero è stato poi tradotto presso la Casa di Reclusione di Spoleto, a disposizione dell’autorità giudiziaria.