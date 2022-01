Percorso ciclopedonale del Genna, il progetto

L'intervento per collegare la facoltà di Ingegneria (Santa Lucia – Pian di Massiano) al polo ospedaliero e universitario

Partiti i lavori per il percorso ciclopedonale del Genna. Un intervento, per 410mila euro, finanziato nell’ambito di Agenda Urbana per mettere in rete i vari percorsi ciclabili del territorio (dipartimento di Ingegneria, ospedale Santa Maria della Misericordia e zona industriale di Sant’Andrea delle Fratte).

Il progetto

Il progetto del Genna prevede il completamento del corridoio ciclabile che va dalla facoltà di Ingegneria (Santa Lucia – Pian di Massiano) al polo ospedaliero e universitario, con la realizzazione del tratto mancante tra il centro di intrattenimento Borgonovo e il sottopasso di via Dottori.

Lo sviluppo del tracciato ha un’estensione totale pari a 1482 metri.Ai lavori di realizzazione del percorso si affiancano: l’installazione di un nuovo impianto di pubblica illuminazione per un totale di 45 punti luce; la manutenzione e il miglioramento della pavimentazione e dei sottofondi lungo il tracciato che ricalca la viabilità esistente mentre nei tratti aggiuntivi la pavimentazione sarà “ecologica” ovvero costituita dalla stesura in sito e a freddo di strati successivi di emulsione bituminosa e graniglie; manutenzione del verde pubblico lungo il percorso; opere per la regimazione delle acque superficiali anche attraverso la realizzazione di un tratto fognario di 150 metri; la realizzazione di attraversamenti ciclabili della Strada Pievaiola.