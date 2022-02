“Per l’Umbria” sbarca anche a Cascia, Bruni referente

Aperto un circolo dell'associazione fondata da Ruspolini: Cascia e le sue frazioni rimaste ai margini di ogni azione politica regionale

Ha aperto un suo circolo anche a Cascia l’associazione Per L’Umbria, guidata da Adriano Ruspolini, vicesindaco di Todi, che dopo essere uscito dalla Lega ha favorito la nascita di un organismo che, come recita il proprio statuto costitutivo, con l’intento di fornire un propositivo servizio, attraverso una serie di attività culturali, politiche ed associative, in favore dell’intera comunità locale. Referente di Cascia sarà Mario Bruni.

L’associazione intende agire “al di fuori delle logiche partitiche nazionali ed anche regionali che troppo spesso si sono occupate di tematiche importanti, quali la necessità di un intervento risolutivo del sistema delle infrastrutture e dei servizi essenziali che, ad oggi, risultano essere ancora ferme al palo”.

All’insegna di questa ottica il circolo di Cascia avrà come obiettivo quello di occuparsi del territorio locale, della valorizzazione delle sue bellezze paesaggistiche. E della necessità – spiegano – di risollevare le sorti economiche di una città legata anche ad un turismo religioso importante cercando di far intervenire tutti coloro che hanno a cuore il futuro dei suoi abitanti proponendo progetti ed idee qualificate attraverso il fattivo contributo di persone pronte a mettersi in gioco “con il solo obiettivo del fare e non del disfare”.

Motore del circolo Cascia per l’Umbria sarà appunto il referente locale Mario Bruni. Il quale, assieme ad un gruppo di uomini e donne “che hanno fermamente a cuore questa parte di territorio, Cascia e le sue frazioni, rimasta ai margini di ogni azione politica regionale, invita chiunque fosse interessato a contattare l’associazione tramite la mail casciaperlumbria@gmail.com ed attraverso i canali social di maggiore diffusione”.