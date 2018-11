Riapre l’ufficio di Poste Italiane

Poste Italiane informa che, da martedì 27 novembre, riaprirà l’ufficio postale di Bosco (all’indirizzo Strada Tiberina Nord 28/F).

Nell’ufficio, oltre all’adozione delle più moderne tecnologie finalizzate a coniugare qualità del servizio e design, a disposizione della clientela uno sportello ATM Postamat, accessibile 24 ore su 24, per il prelevamento di denaro contante, per il pagamento di bollettini di conto corrente postale e per tutte le altre operazioni consentite dalle carte elettroniche.

L’ufficio postale di Bosco osserva il seguente orario di apertura al pubblico: dal lunedì al venerdì dalle 08.20 alle 13.45 e il sabato dalle ore 08.20 alle ore 12.45.

