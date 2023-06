Per chi adotta un cane randagio contributo di 300 euro dal Comune - Tuttoggi.info

Il contributo, è spiegato dal Comune, sarà versato in 3 rate, ciascuna di 100 euro, a seguito del preventivo controllo sul buono stato di salute dell’animale e a rimborso di giustificativi di spesa per alimentazione, mantenimento e cura

Un contributo di 300 euro a chi adotta un cane randagio. E’ l’iniziativa del Consiglio comunale di Avigliano Umbro decisa nel corso dell’ultima seduta. L’assemblea elettiva, su proposta della giunta comunale, ha infatti deliberato all’unanimità la concessione di un contributo a coloro che scelgano di adottare un randagio custodito al canile comunale convenzionato di San Crispino a Narni.

Il contributo, è spiegato dal Comune, sarà versato in 3 rate, ciascuna di 100 euro, a seguito del preventivo controllo sul buono stato di salute dell’animale e a rimborso di giustificativi di spesa per alimentazione, mantenimento e cura. L’obiettivo è quello di incentivare le adozioni per donare agli animali una vita nuova portando allo stesso tempo un beneficio al bilancio comunale.

A fronte del contributo una tantum di 300 euro, c’è infatti la possibilità per il Comune di risparmiarne oltre 1.000 l’anno sulla spesa corrente. “Fare un bel gesto è importante – dice l’amministrazione – il Comune sostiene quei cittadini che vorranno farlo prendendosi cura dei cani senza padroni. Una scelta che avrà ricadute economiche positive anche per la comunità. Quanto risparmiato potrà infatti essere reinvestito nel sociale”.

(foto di repertorio)