In pensione dopo 43 anni nello stesso supermercato, comunità ringrazia "re" Romano Mambrini - Tuttoggi.info

Il tifernate ha appeso al chiodo grembiule e berretto d’ordinanza fra i saluti e la gratitudine di tutti i colleghi e dei clienti affezionati

Ben 43 anni di onorato servizio, per gran parte nello stesso punto vendita, sempre con il sorriso sulle labbra e disponibilità verso i clienti. Lui è Romano Mambrini, classe 1961, che il 1° giugno scorso ha appeso al “chiodo” grembiule e berretto d’ordinanza del supermercato “L’Abbondanza” di Città di Castello (oggi Gala).

La sua presenza fin dal 1980, alla giovane età di 19 anni, testimonia il suo contributo fondamentale apportato nel corso del tempo. Dopo anni di servizio lodevole, Romano Mambrini, è stato nominato responsabile del reparto gastronomia del punto vendita di Via Ferrer. Davvero significativo anche il suo contributo nel reparto macelleria, il suo impegno, la sua esperienza e il suo spirito di squadra, che saranno sicuramente ricordati da tutti colleghi, per i quali è stato da sempre un esempio di dedizione.

“È sempre stato un punto di riferimento importante per tutti noi”, hanno esclamato in coro tutti i colleghi del supermercato, che proprio l’ultimo giorno di servizio gli hanno fatto indossare la fascia da “re” con tanto di corona.

Mambrini, stimato consigliere della Società Rionale Riosecco, impegnata in questi giorni nell’allestimento festa paesana di fine giugno, nel ringraziare i colleghi e clienti per il tanto affetto dimostrato, ora – come ha dichiarato lui stesso – potrà dedicarsi di più alla amata famiglia e al suo hobby (oltre alla passione per il calcio e il Milan), l’attività “verde” nell’orto preferito.

Appresa la notizia anche il sindaco Luca Secondi e l’assessore al Commercio e Turismo Letizia Guerri hanno sottolineato l’esempio e impegno di Romano Mambrini nel lavoro, nella famiglia ed anche nella comunità locale, “sempre pronto a dare il proprio apporto in diverse occasioni e manifestazioni pubbliche“. Anche il presidente della Società Rionale Riosecco Francesco Monini ha sottolineato le grandi doti umane e laboriosità dell’amico Romano “da sempre punto di riferimento di tante iniziative e dell’attività del sodalizio rionale dove in ogni circostanza dimostra attaccamento e senso di appartenenza”.