Peggioramento meteo in arrivo nel weekend, le previsioni del 15 maggio - Tuttoggi

Un nuovo flusso di correnti umide e perturbate sta mirando le regioni

settentrionali generando così un generale peggioramento del tempo: gli accumuli localmente si presenteranno abbondanti e non si escludono

violenti nubifragi.

Per il fine settimana imminente, l’anticiclone africano tenderà a guadagnare terreno verso nord senza esclude tuttavia alcuni disturbi su Toscana, Sardegna e su altre regioni centrali.

Le ultime emissioni dei centri di calcolo per il weekend, mostrano infatti un generale peggioramento meteo che riguarderà le regioni centrali a causa di un modesto fronte perturbato.

Al nord invece si attende un generale miglioramento ad esclusione dei settori occidentali che saranno interessati ancora da acquazzoni e temporali.

Previsioni 15 maggio

Umbria

Possibili piogge al mattino al confine con la Toscana, tempo più asciutto altrove; condizioni di tempo stabile nel pomeriggio su tutto il territorio con nubi sparse. Nuvolosità in generale aumento nella serata sempre però senza fenomeni di rilievo.

Italia

AL NORD



Maltempo su tutte le regioni settentrionali al mattino eccetto in Romagna con ampie schiarite, situazione invariata al pomeriggio. Residue piogge su Alpi e Prealpi in serata, asciutto altrove.



AL CENTRO



Transito di innocua nuvolosità medio-alta al centro Italia e tempo stabile eccetto deboli piogge su alta Toscana, precipitazioni assenti anche al pomeriggio e in serata su tutte le regioni.



AL SUD E SULLE ISOLE



Al mattino tempo stabile e soleggiato sulle regioni meridionali, nubi innocue in transito al pomeriggio e in serata tuttavia senza precipitazioni associate.



Temperature in calo specie nei valori massimi.

Www.centrometeoitaliano.it

Video meteo domani: https://www.youtube.com/watch?v=dJlkwFH6PcQ