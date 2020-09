Pedalata in bici, precedenza ai cinghiali IL VIDEO

Pedalando in mountainbike lungo il tracciato dell’ex ferrovia Spoleto – Norcia ci si può imbattere anche in una “famiglia” di cinghiali. Come testimonia il video postato sui social da Luca Ministrini, ideatore e presidente de La SpoletoNorcia in MTB, che si è recentemente tenuta con il consueto successo di atleti e appassionati delle due ruote.

“Passi tu… o passo io? “ 🤔 Publiée par Luca Ministrini sur Mercredi 9 septembre 2020

Pedalata interrotta di fronte al primo cinghiale che appare sulla strada sterrata. L’animale esita, osserva quelle strane persone su due ruote. Fa per tornare indietro, invece all’improvviso supera la stradina per perdersi nella boscaglia, dall’altra parte. Seguito però, poco dopo, da altri cinghiali in sequenza, tra cui alcuni cuccioli. Alla fine se ne contano otto.

Un curioso fuori programma per questa sgambata mattutina in bici. Non infrequente, comunque, nelle campagne e tra i boschi dell’Umbria. Fondamentale è non perdere la calma e non compiere imprudenze, perché gli animali, quando sono in branco e con i cuccioli, possono anche essere pericolosi.

E a quesito “passi tu… o passo io?”, Ministrini, saggiamente, ha deciso di dare la precedenza ai cinghiali e di riprendere la scena col telefonino.