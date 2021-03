PEC gratis privati: quando è utile e come attivarla - Tuttoggi

Servizio utile anche per i privati, che possono averla in modo gratuito

La PEC (Posta Elettronica Certificata), servizio solitamente associato a imprese, aziende e professionisti, ormai è diventato uno strumento sempre più utilizzato anche dai privati.

La possibilità di inviare comunicazioni e documenti la cui trasmissione ha valore legale, si sta rivelando sempre più utile soprattutto negli ultimi mesi, visto il perdurare della situazione di emergenza e delle relative restrizioni che limitano gli spostamenti e sconsigliano, quando possibile, di recarsi presso gli uffici della pubblica amministrazione.

Così come per le aziende, anche per i privati l’invio tramite PEC di comunicazioni e-mail che hanno la stessa validità di una raccomandata, sta diventando sempre più importante e comodo, tanto che, visto che questo servizio per le partite IVA ha un costo, in tanti si domandano se esiste una PEC gratis per i privati.

Prima di rispondere a questa domanda, è bene chiarire innanzitutto cosa si intende per PEC e perché le comunicazioni che avvengono tramite questo sistema hanno valore legale.

Cosa è la Posta elettronica Certificata

Con la Posta Elettronica Certificata cittadini, aziende e amministrazioni pubbliche possono scambiarsi e-mail e comunicazioni che sono equiparate a raccomandate con ricevuta di ritorno, tanto che i messaggi inviati tramite PEC assumono valore legale e possono essere opponibili a terzi in caso di contenziosi giudiziari.

Utilizzando la PEC si avrà la certezza che il messaggio, l’e-mail e il documento non solo siano stati spediti, ma anche ricevuti correttamente dal destinatario. Il sistema, inoltre, garantisce l’integrità del contenuto dell’e-mail inviata, in quanto il messaggio non potrà essere in alcun modo modificato.

Ovviamente il riconoscimento legale di un messaggio e di una e-mail inviati tramite posta elettronica certificata è valido solo se consegnato a un altro indirizzo PEC. Nessun valore legale può essere assunto da una PEC inviata a un normale indirizzo di posta elettronica.

Ottenere una PEC gratis privati

Per poter utilizzare un servizio e inviare / ricevere PEC, è necessario acquistare una casella di posta elettronica certificata presso un gestore o un provider di servizi web riconosciuto dall’AGID, l’Agenzia per l’Italia Digitale.

La PEC è un servizio in abbonamento, ciò significa che nel momento in cui si attiva una propria casella di posta elettronica certificata, si pagherà una certa cifra per un anno, con possibilità (ma senza obbligo) di rinnovo scaduti i 12 mesi di abbonamento.

Tuttavia, la maggior parte dei gestori consente di provare la PEC gratis privati per un certo periodo di tempo in cui si potrà utilizzare la casella per poi decidere se procedere con l’acquisto del servizio. Si tratta di un’ottima opportunità per testare tutti i vantaggi della Posta Elettronica Certificata, considerando comunque che anche se una PEC gratis per privati definitiva non esiste, il servizio per i normali cittadini ha un costo più che accessibile.

A prescindere dal fatto che una casella PEC possa essere gratis o meno, è indubbia l’utilità di tale servizio anche per i privati soprattutto in ambito lavorativo e per i contatti con la pubblica amministrazione. Tanto che, attualmente, la Posta Elettronica Certificata è l’unico metodo per avere un “domicilio digitale” presso cui ricevere tutte le comunicazioni delle amministrazioni pubbliche.