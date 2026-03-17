Pd Todi: "Crepe nella maggioranza; Forza Italia incorona Primieri e isola Ruggiano" - Tuttoggi.info

“Apprendiamo con molto stupore di aver lasciato il segno sull’Assessore Primieri e sulla Segreteria di Forza Italia. Apprendiamo con altrettanto stupore che, dopo il nostro intervento, la segreteria di Forza Italia sia prontamente intervenuta in difesa dell’Assessore Primieri.

Curiosamente, però, la stessa solerzia non si è mai vista quando si trattava di difendere il Sindaco Ruggiano.

È quindi evidente che oggi, mentre Primieri può contare su una difesa di squadra, Ruggiano appare sempre più isolato. Un isolamento che, per la verità, è anche il risultato delle scelte politiche compiute negli anni: lo stesso Ruggiano, infatti, non ha mai nascosto il suo rapporto politico strettissimo con Primieri, con cui è andato spesso “a braccetto”, condividendo e concordando scelte e decisioni amministrative.

E se oggi Primieri viene difeso con tanta convinzione, forse è anche perché è stato individuato – proprio dentro quella stessa stagione politica – come il possibile successore.

Il problema è che questa difesa non appare così efficace: quando si entra nel merito delle questioni, anche Forza Italia sembra non sapere bene che cosa dire.

E allora entriamo nel merito noi.

Forza Italia elogia la capacità di visione e di programmazione dell’Assessore Primieri. Noi, però, vediamo soltanto una grande incapacità nel gestire i milioni di euro che sono piovuti sulla città grazie al PNRR. Con una disponibilità economica di questo tipo, il volto della città dovrebbe essere cambiato, trasformato.

E invece?

E invece Todi oggi ha gli stessi problemi del decennio scorso. Anzi, probabilmente qualcuno in più.

Dieci anni fa Todi aveva un problema evidente di accesso al Centro Storico. Primieri, con 5 milioni di euro a disposizione, avrebbe potuto risolverlo. Invece lo ha peggiorato: diminuzione dei parcheggi al Mercataccio, diminuzione dei parcheggi in zona Consolazione e un ascensore nuovo che, di fatto, risulta inutilizzabile per molte persone con difficoltà motorie e disabilità.

Forza Italia elogia anche “l’eccellente manutenzione stradale”, responsabilità dell’Assessore mancato Nulli (che si stia forse preparando un riposizionamento del suddetto alle prossime comunali, abbandonando definitivamente Todi Tricolore? Forse sì).

E allora ci viene da chiedere: ma dove abitano i componenti della segreteria di Forza Italia?

Le strade cittadine sono deturpate dalla presenza di buche e voragini, con una manutenzione completamente assente. E ora inizia anche la stagione del taglio dell’erba, della quale non si conoscono né programmazione né strategia. Ancora: dove vivono i componenti della segreteria di Forza Italia? Sono passati recentemente nel Centro Storico cittadino? La nuova pavimentazione continua a sbriciolarsi e a sciogliersi come neve al sole. Dopo ormai un anno, ancora non si è capito quale sia il problema, perché nessuno lo ha spiegato ai cittadini.

E arriviamo anche allo straordinario risultato della scuola di Ponterio: una scuola che doveva aprire a dicembre 2025 e che, ancora oggi, è oggetto di lavori. Come mai? Anche qui, nessuno lo sa.

A questo punto vale un vecchio detto: se la toppa è peggio del buco, è meglio non metterla.

E allora abbiamo capito anche un’altra cosa: il candidato in pectore di Forza Italia per il dopo Ruggiano sarà probabilmente proprio l’Assessore Primieri, con buona pace del Vice Sindaco Ranchicchio. Ricordiamo, per i più giovani, che Primieri ha già partecipato una volta alla competizione elettorale per diventare Primo Cittadino. E non andò proprio benissimo: i tuderti hanno già bocciato il suo operato una volta. E, a quanto pare, continuano a farlo”.

Partito Democratico Todi