Pd Terni cambia volti in consiglio comunale, ecco le novità - Tuttoggi.info

Le elezioni Regionali e il trionfo di Stefania Proietti hanno sancito il successo politico ed elettorale del Pd che, da Terni, ha insediato a Palazzo Donini i consiglieri comunali Francesco Filipponi (capogruppo in consiglio comunale a Terni) e Maria Grazia Proietti sui 9 seggi assegnati al Partito Democratico. L’altro dem ‘ternano’ eletto è l’ex sindaco di Narni, Francesco De Rebotti. L’elezione di Filipponi e Maria Grazia Proietti lascia due posti in consiglio comunale che verranno ricoperti scorrendo l’elenco dei primi dei non eletti nella sessione di voto delle Comunali. Oltre a Pierluigi Spinelli e Emidio Gubbiotti (a sua volta succeduto al prof. Kenny) ecco chi sono i volti nuovi del Pd.

Pd Terni, entrano Leonardo Patalocco e Michele Di Girolamo

Leonardo Patalocco, 44 anni e una lunga militanza nel Pd, e Michele Di Girolamo, 35 anni e figlio di Leopoldo Di Girolamo, ex sindaco di Terni per 2 mandati. “Sono molto soddisfatto per questa vittoria elettorale della Proietti che mi permette di entrare con entusiasmo nel consiglio comunale di Terni, visto anche il buon risultato ottenuto alle ultime Comunali che mi ha visto fuori per pochi voti – è quanto dichiarato a TO dal neo consigliere Patalocco – Sono pronto a fare del mio meglio e a dare un contributo a questa città che è quella della mia famiglia. Seguiremo con attenzione tutte le tematiche che riguardano la città a partire dalla questione della sanità che è stata al centro del dibattito politico anche durante la campagna elettorale, lavorando a stretto contatto con i consiglieri regionali Filipponi e Proietti. A Terni faremo un’opposizione costruttiva. Gli altri temi sui quali vigileremo sono quelli che riguardano l’accordo di programma di Ast, il problema ambientale di Terni e quello delle infrastrutture, oltre a tutte le altre criticità che presenta la città”.